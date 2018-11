Octopath Traveler erhält Remix-Album in Japan

By

Viele Fans sind aus dem Häuschen, wenn sie den Soundtrack ihres liebsten Spiels auch unterwegs hören können. Das JRPG Octopath Traveler besitzt bereits ein Soundtrack-Album, durch das die Musik aus dem Spiel jederzeit erklingen kann. Nun hat Square Enix aber bekanntgegeben, dass das Spiel ein weiteres Album erhalten soll.

Zwei Seiten – zwei Stile

Demnach soll das neue Album Arrangements – Break & Boost am 20. Februar 2019 erscheinen, allerdings ist das Erscheinungsdatum bisher nur für Japan bestätigt. Der Soundtrack soll 3.000 Yen, also umgerechnet ca. 23 Euro kosten. Das Besondere an der CD sind die beiden unterschiedlichen „Seiten“.

Im „Break“-Teil der CD sind Piano-Versionen der bekannten Soundtracks aus Octopath Traveler zu finden, während der „Boost“-Teil moderne Arrangements bietet. Yasunori Nishiki, der Komponist des Spiels, hat zudem den Prozess der neuen Lieder überwacht.

Tracklist von Arrangements – Break & Boost

Break:

The Frostlands Primrose, the Dancer Determination A Settlement in the Red Bluffs Orewell, Beneath the Crags Battle II

Boost:

Battle I Battle II They Who Govern Reason Battle at Journey’s End Daughter of the Dark God Octopath Traveler -Main Theme-

