Neue Spielmodi für Black Clover: Quartet Knights

Bandai Namco hat neue Inhalte für Black Clover: Quartet Knights angekündigt. Es gibt gleich zwei neue Spielmodi:

Das „Alliance Battle” ist ein neuer Online-Modus, bei dem SpielerInnen auf Basis ihres Online-Ranges mit SpielerInnen gleichen Levels zusammengebracht werden. Die zwei Teams müssen gegeneinander in verschiedenen Kämpfen antreten (Zonenkontrolle, Schatzjagd und Kristallbeförderung). Das Gewinnerteam erhält einzigartige Ingame-Preise, das Verliererteam wird mit einem Trostpreis entschädigt.

Außerdem ist ab sofort der DLC „The Royal Magic Knight Set – Blue“ erhältlich, der das Spiel um den Charakter Charlotte erweitert. Unten seht ihr einige Screenshots zu ihr und ihrem Spezial-Szenario.

Black Clover: Quartet Knights ist für PS4 und PCs erhältlich. Unseren Test zum Spiel findet ihr hier. Fans der Reihe können die Rolle ihrer Lieblingsfigur einnehmen und mit ihr kämpfen. Die Videospieladaption bietet dabei auch eine exklusive Story:

Nach einer totalen Finsternis, die nur einmal im Jahrhundert auftritt, wird Yami, Kapitän der Black Bulls, zurück in einen Teenager verwandelt. Zur selben Zeit greift Karna, eine rätselhafte Magierin, die Hauptstadt des Clover-Königreichs an und startet einen Krieg. In Black Clover: Quartet Knights müssen die Spieler das Geheimnis der Finsternis lüften und schlussendlich dem Königreich Frieden bringen.