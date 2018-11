Dragon Quest XI weltweit über 4 Millionen Mal verkauft

By

Square Enix hat heute bekanntgegeben, dass die weltweiten Verkäufe von Dragon Quest XI physisch und digital die Vier-Millionen-Marke überschritten haben. Ein großer Erfolg, was offenbar auch Square Enix so einordnet. Immerhin war die Reihe im Westen im Prinzip fast tot. 2009 erschien mit Dragon Quest IX der letzte Hauptteil für Nintendo DS, das war fast zehn Jahre her. Das MMORPG Dragon Quest X wurde trotz vieler Willensbekundungen nie lokalisiert.

So nennt Square Enix den neuen Teil dann auch den „perfekten Serien-Einstieg für Neulinge“. Auch Dragon-Quest-Erfinder Yuji Horii ist zufrieden und sagt zum Verkaufserfolg:

„Ich war wirklich auf Wolke sieben, als ich hörte, dass sich Dragon Quest XI weltweit mehr als vier Millionen Mal verkauft hat. Als ich damals vor mehr als 30 Jahren das erste Dragon-Quest-Spiel entwickelte, hätte ich mir nie träumen lassen, dass die Reihe einmal von Menschen aus der ganzen Welt gespielt werden würde. Dies ist der elfte Dragon-Quest-Titel, der mit seinem Thema „Die Reise eines Helden“ auch einen Neuanfang für die Reihe darstellt. Wenn ich darüber nachdenke, dass es nun mehr als vier Millionen dieser Helden auf der ganzen Welt gibt, von denen jeder sein ganz eigenes Abenteuer erlebt, freue ich mich einfach, dass wir dieses Spiel erschaffen haben. Ich möchte allen danken, die Dragon Quest XI gespielt haben – den Fans der älteren Spiele ebenso wie denen, die mit diesem Titel angefangen haben. Ich danke euch allen.“

Die Geschichte um den Protagonisten, seinen treuen Gefährten Erik und die Magierin Veronika sowie viele weitere Charaktere ist für PS4 und PCs erhältlich. Mit dem Erfolg von Dragon Quest XI ist auch eine Lokalisierung des in dieser Woche angekündigten neuen Dragon Quest Monsters absolut denkbar.