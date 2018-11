Metroid Prime 4 befindet sich „in guter Entwicklung“, intern gibt es Erwartungen an einen Releasezeitraum

By

Viel wissen wir bisher nicht zu Metroid Prime 4. Okay, gar nichts. Dabei ist die Ankündigung mit einem aussagelosen Teaser-Trailer bei der E3 2017 schon eine ganze Weile her. Von Mashable darauf in einem Interview angesprochen, sagte Nintendo-of-America-Boss Reggie Fils-Aimé, dass man „intern bereits Erwartungen hat, wann [Metroid Prime 4] erscheinen wird“. Ja, man habe es noch nicht angekündigt. Aber die Entwicklung verlaufe gut.

Es ist das erste Mal, dass wir nach langer Zeit überhaupt vom Spiel hören. Die Ankündigung bei der E3 2017 könnt ihr hier nachlesen. Gerüchten zufolge soll Bandai Namco an der Entwicklung beteiligt sein, doch das ist nicht bestätigt.