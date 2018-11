Tales Room: Broadcast zur Tales-of-Reihe am 8. Dezember anlässlich des 23. Geburtstags der Serie

Bildmaterial: Tales of Vesperia, Bandai Namco

Bandai Namco wird am 8. Dezember um 20 Uhr japanischer Zeit einen Tales-of-Broadcast namens „Tales Room“ abhalten. Die Veranstaltung findet anlässlich des 23. Geburtstags der Reihe statt, den diese am 15. Dezember 2018 feiern wird. Vor genau 23 Jahren erschien Tales of Phantasia in Japan. Gemeinsam mit Fans und Synchronsprechern wolle man feiern. Aber natürlich soll es auch die „neuesten Informationen“ geben zu diversen Inhalten, die aktuell in Entwicklung sind.

Fans dürfte vor allem eines umtreiben: Lernen wir endlich den neuen Hauptteil der Reihe kennen?

via Gematsu