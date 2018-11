Medabots: Imagineer enthüllt Smartphone-Rollenspiel

By

Bildmaterial: Medabots, Imagineer / SoWhat

Laut Imagineer befindet sich derzeit ein Smartphone-Rollenspiel in Entwicklung, das sich auf die Serie Medabots bezieht. Als Entwickler ist das Studio SoWhat tätig.

In einer nahen Zukunft leben Menschen und Roboter in einer Koexistenz. Die besagten Roboter besitzen die Gestalt von Insekten oder Tieren und treten gegeneinander an. Das Spielsystem lässt euch Ersatzteile sammeln, mit denen man seine Kämpfer individuell anpassen kann. Dazu trainiert man seine Roboter und handelt mit ihnen.

Im Westen erschienen Medarot 2 CORE Kabuto Version und Medarot 2 CORE Kuwagata Version unter den Namen Medabots: Metabee Version und Medabots: Rokusho Version in Europa und Nordamerika für Game Boy Advance und Wii U Virtual Console. Dabei handelt es sich um ein Remake des zweiten Teils der Hauptserie.

via Gematsu