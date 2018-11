Work x Work erscheint in Japan auch für PlayStation 4

By

Die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift Weekly Famitsu enthüllt die Entwicklung einer PlayStation-4-Version von Work x Work, die am 28. Februar 2019 in Japan erscheinen soll. Seit Oktober ist das Videospiel in Japan für Nintendo Switch erhältlich.

Ein Prinz und ein Teilzeit-Arbeiter

Elric Bose ist der Kronprinz aus dem Königreich Yuishoal. Durch einen kleinen Putsch ist er um 18 Ränge auf der Liste der Thronanwärter gefallen. Aus diesem Grund trägt er den Spitznamen „18“. Elric ist ein Weiberheld mit der Ausstrahlung eines Idols und blickt immer auf andere Menschen hinab. Auf der anderen Seite haben wir den ältesten Sohn einer armen Familie, die auf dem Land lebt. Dieser hemmungslose junge Mann hasst die Arbeit. Er lebt im Vergnügungspark „Heroes Land“ und ist dort als Ausbilder in Teilzeit tätig.

Diese beiden Männer, die gegensätzlicher nicht sein könnten, entwickeln eine außergewöhnliche Freundschaft. Dabei gehen sie auf ein Abenteuer, um den echten Dämonenkönig zu vernichten. Durch die unterschiedlichen Lebensweisen geraten sie auf ihrer Reise in Konflikte.

