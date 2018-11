Marenian Tavern Story: Termine für Japan bestätigt

Während die PlayStation-4-Version von Marenian Tavern Story: Patty and the Hungry God in Japan bereits im PlayStation Store zu finden ist, wird die Nintendo-Switch-Fassung am 29. November in dieser Region erscheinen.

Eine Lokalisierung für den Westen ist bereits geplant, allerdings gibt es noch keinen Zeitraum für die Veröffentlichung. Die Mischung aus Rollenspiel und dem Führen eines Lokals ist bereits für iOS und Android erhältlich.

Der Bruder von Patty wurde vom Gott der Armut besessen. Nun ist die gesamte Familie verarmt und hat einen großen Schuldenberg verursacht. Ihr Kampf beginnt. Um die Schulden zu begleichen eröffnet Patty eine Taverne in Marenia, beginnt damit, Zutaten zu sammeln und aus diesen Gerichte zu kochen. Ihr führt die Taverne, wie es euch beliebt. Eine neue Stufe erreicht ihr nicht durch das Besiegen von Monstern, sondern durch das Essen von gekochten Gerichten. Durchsucht die verschiedenen Verliese um neue Zutaten zu finden, betreibt Landwirtschaft und fangt Fische, um eure Karte zu bereichern.

Die offizielle Webseite in englischer Sprache findet ihr bereits im Internet.

Video der PlayStation-4-Version

via Gematsu