Lapis x Labyrinth: Gunner, Wizard, Destroyer und Bishop

Nippon Ichi Software hat neue Informationen sowie Bilder zu Lapis x Labyrinth geteilt, die euch die Klassen „Gunner“, „Wizard“, „Destroyer“ und „Bishop“ vorstellen. Dazu gibt es einen Einblick auf die verschiedenen Feinde sowie auf besondere Gegenstände.

Acht Klassen gehören zu den spielbaren Charakteren, deren farbliches Aussehen ihr noch etwas variieren könnt. „Gunner“ nutzt Schusswaffen und greift bevorzugt aus der Ferne an. Wenn es um magische Angriffe geht, ist „Wizard“ eine gute Wahl. Diese Zauberer nutzen ihre Magie auch, um ihre Feinde mit verschiedenen Taktiken zu verwirren. Ein „Destroyer“ verwendet ein Schwert, das größer als sein eigener Körper ist und sehr viel Schaden erzeugt. Sind die Mitglieder eurer Gruppe angeschlagen, wird ein „Bishop“ sie heilen.

Über 100 verschiedene Gegner treiben in diesem Videospiel ihr Unwesen. Dazu erwartet euch am Ende jeder Stage ein harter Boss. Materialien und Ausrüstungsgegenstände findet ihr in Schatztruhen. Je hochwertiger die Truhe angefertigt ist, umso besser sind die Belohnungen für euch. Daneben findet ihr Gegenstände, die euch mit Erfahrungspunkten versorgen oder den Modus „Fever Mode“ aktivieren. Misslingt euch eine Mission, verliert ihr die Hälfte eurer gesammelten Goldmünzen.

In Japan erscheint Lapis x Labyrinth am 29. November für Nintendo Switch und PlayStation 4. Für den Westen wurde der Titel ebenfalls bereits angekündigt.

