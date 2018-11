Kingdom Hearts III: Neue Bilder zeigen das Königreich Corona und den Hundert-Morgen-Wald

Bildmaterial: Kingdom Hearts III, Square Enix / Disney

Square Enix hat eine Reihe neuer Bilder zu Kingdom Hearts III veröffentlicht, welche sich auf die beiden zuletzt im Detail vorgestellten Welten beziehen. Dabei geht es um das Königreich Corona aus Rapunzel – Neu verföhnt und den Hundert-Morgen-Wald aus Winnie Puuh. Dabei seht ihr zahlreiche Charaktere aus den beiden Welten und einige Gameplay-Eindrücke. Auch zwei Antagonisten haben sich dazwischengemogelt.

Kingdom Hearts III erscheint für PlayStation 4 und Xbox One am 25. Januar in Japan und am 29. Januar dann auch im Rest der Welt. Die Deluxe Edition könnt ihr euch ab sofort bei Amazon sichern*.

via Gematsu