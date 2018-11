Kingdom Hearts 3: Neuer Trailer präsentiert euch die Welt aus Rapunzel – neu verföhnt

Anlässlich der Lucca Comics & Games 2018 in Italien hat Square Enix einen brandneuen Trailer zu Kingdom Hearts III veröffentlicht. Das Video präsentiert euch das Königreich Corona aus dem Disney-Film Rapunzel – neu verföhnt. Das erste Mal verlässt Rapunzel ihren Turm, gemeinsam mit dem charmanten Banditen Flynn Rider. Sie treffen auf Sora, Donald und Goofy, die sich im Kampf gegen die Herzlosen zusammenschließen.

Kingdom Hearts 3 erscheint für PlayStation 4 und Xbox One am 25. Januar in Japan und am 29. Januar dann auch im Rest der Welt. Die Deluxe Edition könnt ihr euch ab sofort bei Amazon sichern*.

Englische Sprachausgabe

Japanische Sprachausgabe

via Gematsu