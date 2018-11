Neues Gameplay und TV-Spots zu Pokémon: Let’s Go

By

Wenige Wochen vor der Veröffentlichung von Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Pokémon: Let’s Go, Evoli! fährt Nintendo eine große Anzahl an Videos zu den Spielen auf. Dabei gibt es den Mitschnitt zum aktuellen Nintendo-Treehouse-Event, einen japanischen Trailer sowie vier Werbespots.

Pokémon: Let’s Go, Pikachu!* und Pokémon: Let’s Go, Evoli!* erscheinen am 16. November 2018 exklusiv für Nintendo Switch. Am gleichen Tag erscheint auch der Pokéball Plus* im Handel. Ihn gibt es auch gleich zusammen im Bundle mit dem Spiel*. Für alle Trainer, die noch keine Switch besitzen, lohnt sich zudem der Blick auf die Nintendo Switch im speziellen Pokémon-Design*. Auch ein offizielles Lösungsbuch* könnt ihr euch schon vorbestellen.

via Gematsu