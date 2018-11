Kill la Kill the Game: Nonon und Houka sind spielbar

By

Die aktuelle Ausgabe der Weekly Famitsu hat zwei weitere Charaktere für Kill la Kill the Game: IF bestätigt, die zu den spielbaren Einheiten gehören. Bisher waren die Figuren Ryuko Matoi, Satsuki Kiryuin, Ira Gamagori und Uzu Sanageyama als spielbare Figuren bekannt. Nun gesellen sich Nonon Jakuzure und Houka Inumuta in das Kampfspektakel. Nonon Jakuzure besitzt eine besondere Analyse-Leiste. Führt sie Angriffe aus der Distanz aus und trifft damit ihre Gegner, wird die Leiste aufgefüllt. Durch den Verbrauch dieser Anzeige fügt sie ihren Techniken stärkere Folgeangriffe hinzu.

Houka Inumuta ist in der Lage seine spezielle Attacke zu verwenden, die in der 10. Episode der Animeserie zu Kill la Kill gezeigt wird. Das Battle-Action-Spiel soll 2019 für PlayStation 4 und für PCs erscheinen.

via Gematsu