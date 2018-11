Japanische Verkaufscharts: Pokémon Let’s Go kann von Neueinsteigern verfolgt die Spitze verteidigen

By

In den aktuellen japanischen Verkaufschats kann Pokémon Let’s Go die Spitze trotz dreier potenter Neueinsteiger verteidigen. Das Pokémon-Abenteuer für Nintendo Switch landet mit 162.000 weiteren verkauften Einheiten auf Rang 1. Da bleibt dem bunten Mix aus Battlefield V, Disaster Report 4 Plus und Shenmue I & II nur die folgenden Ränge.

01./01. [NSW] Pokémon: Let’s Go (Pokémon Co.) {2018.11.16} (¥5.980) – 162.467 / 823.707 (-75%)

02./00. [PS4] Battlefield V (Electronic Arts) {2018.11.20} (¥7.800) – 110.653 / NEW

03./00. [PS4] Disaster Report 4 Plus (Granzella) {2018.11.22} (¥7.200) – 42.272 / NEW

04./00. [PS4] Shenmue I & II (Sega) {2018.11.22} (¥3.990) – 37.529 / NEW

05./03. [NSW] Super Mario Party (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 24.450 / 370.077 (+17%)

06./02. [PS4] Fallout 76 (Bethesda Softworks) {2018.11.15} (¥7.980) – 11.800 / 85.289 (-84%)

07./07. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 11.714 / 1.847.777 (+26%)

08./09. [NSW] Splatoon 2 (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 10.527 / 2.709.412 (+32%)

09./04. [PS4] Call of Duty: Black Ops 4 (Sony) {2018.10.12} (¥7.900) – 10.052 / 470.942 (-41%)

10./10. [NSW] Minecraft (Microsoft) {2018.06.21} (¥3.600) – 9.818 / 375.166 (+32%)

11./11. [NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 6.883 / 1.166.281 (+11%)

12./06. [3DS] Luigi’s Mansion (Nintendo) {2018.11.08} (¥4.980) – 6.640 / 43.329 (-29%)

13./13. [NSW] Super Mario Odyssey (Nintendo) {2017.10.27} (¥5.980) – 5.309 / 1.850.991 (+33%)

14./00. [3DS] Neko Tomo (Bamco) {2018.11.21} (¥5.300) – 5.212 / NEW

15./08. [PS4] Red Dead Redemption II (Take-Two) {2018.10.26} (¥8.800) – 4.411 / 196.592 (-46%)

16./14. [3DS] Pokémon Ultrasonne & Ultramond (Pokémon Co.) (¥4.980) – 4.169 / 1.764.472 (+19%)

17./16. [NSW] Kirby Star Allies (Nintendo) {2018.03.16} (¥5.980) – 3.996 / 646.201 (+35%)

18./00. [NSW] Nari Kids Park: Hugtto! PreCure (Bamco) {2018.11.21} (¥4.800) – 3.301 / NEW

19./05. [PS4] Hitman 2 (Warner) {2018.11.15} (¥7.800) – 2.821 / 12.983 (-72%)

20./18. [NSW] Taiko no Tatsujin: Drum ’n‘ Fun! (Bamco) {2018.07.19} (¥6.100) – 2.650 / 228.067 (+22%)

Die Hardware-Charts:

NSW – 108.375 (200.850)

PS4 – 24.364 (17.789)

3DS – 9.883 (6.599)

PSV – 1.688 (1.877)

XB1 – 722 (164)

