„Pokémon – Der Film: Die Macht in uns“ läuft am 23. Dezember erstmals im deutschen Free-TV

Bildmaterial: Pokémon – Die Macht in uns, The Pokémon Company

Lange war es ruhig um die erste TV-Ausstrahlung des neuen Pokémon-Films. Nun gab SUPER RTL bekannt, dass man sich die Lizenz gesichert habe und den Film hierzulande als TV-Premiere ausstrahlen wird. Demnach findet die erste Ausstrahlung im deutschen TV am 23. Dezember 2018 um 8 Uhr morgens in deutscher Sprachausgabe statt. TOGGO plus zeigt den Film anschließend noch einmal um 9 Uhr (via anime2you).

Im 21. Filmauftritt treffen Ash und Pikachu auf eine Gruppe Menschen mit unterschiedlichsten Wünschen und Hoffnungen, die in einem kleinen Ort am Meer das Legendäre Pokémon Lugia feiern wollen. Doch dann bedroht eine Reihe von Ereignissen die Existenz aller Menschen und Pokémon vor Ort und die Bewohner müssen ihre Differenzen überwinden, um zusammen mit Ash und Pikachu ums Überleben zu kämpfen.