GREE veröffentlicht SINoALICE von Yoko Taro und Another Eden im Westen

GREE wird die Smartphone-Spiele SINoALICE und Another Eden: The Cat That Travels Through Space and Time in den Westen bringen. Diese Informationen wurden über eine Präsentation des ersten Quartals im Geschäftsjahr 2019 verkündet. SINoALICE wird über einen Partner vertrieben, für Another Eden wird GREE selbst zuständig sein. Die Veröffentlichungstermine sind allerdings noch nicht bekannt.

SINoALICE

Die Geschichte stammt von Yoko Taro, der für seine Werke NieR oder Drakengard bekannt ist. SINoAlice nutzt ein Echtzeitkampfsystem. Ihr kämpft an der Seite der Charaktere, die sich im Laufe der Story um euch versammeln. Um zu überleben, ist es aber vielleicht auch nötig, sich gegenseitig zu verraten und zu töten.

Erinnerst du dich an die Geschichten, die du in deiner Kindheit gelesen hast? Erzählungen über eine wunderschöne Prinzessin und starke Helden? Aber wir sind ignorant, denn die Mädchen befinden sich immer noch auf ihrer Suche. Das ist die „Bibliothek“, die gefangene Welt, ein Platz, an dem die Geschichten an einem Kreislauf gebunden sind, der niemals enden wird.

Hier sind die Figuren aus den Handlungen versammelt. Die Mädchen besitzen nur einen Wunsch: Die Wiederbelebung ihres Autors. Für jede Dunkelheit, die mit einer Figur verbunden ist, gibt es eine gewünschte Zukunft.

Another Eden

In diesem Rollenspiel spielen der Protagonist Aldo und seine Schwester Feene eine große Rolle. Ein Dämonenkönig will Feenes noch ruhende Mächte nutzen, um die Menschen zu vernichten. Aldo versucht seine Schwester zu retten, allerdings misslingt ihm der Versuch. Durch dieses Ereignis wird eine Verzerrung der Raum-Zeit erzeugt, wodurch der Held 800 Jahre in die Zukunft flieht. Die Geschichte der Smartphone-Version besteht aus 26 Hauptepisoden, wobei der Spieler durch die Zeit reisen wird. Er bewegt sich durch die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

In Japan wird Another Eden für Nintendo Switch erscheinen.

via Gematsu