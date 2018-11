Direkt aus dem Treehouse: Nintendo zeigt neue Spielszenen zu Yoshi’s Crafted World

Nachdem wir nach langer Abstinenz einen kleinen Trailer zu Yoshi’s Crafted World im September dieses Jahres gesehen haben, kriegen wir nun neue Spielszenen zum neuen Abenteuer des grünen Dinosauriers. Bei Treehouse lieferte uns Nintendo im Anschluss an das Direct zu Super Smash Bros. Ultimate ein 30-minütiges Live-Gameplay im Koop-Modus.

Das für Frühjahr 2019 angekündigte, neue Yoshi-Spiel präsentiert sich hierbei in einer Grafik, die an den Vorgänger Yoshi’s Woolly World zwar erinnert, aber auch viel Neues bringt. Viele Elemente haben eine Struktur, welche an Pappe oder generell an Bastelmaterialien erinnert. Auch sehen wir mehr von den angekündigten Rückseiten der Level, welche ebenso spielbar sind und sich von der Vorderseite-Version der Level teilweise stark unterscheiden.

Yoshis‘ Crafted World hat noch kein konkretes Veröffentlichungsdatum.

via Gematsu