Final Fantasy XV: „Special Program“-Livestream am 8. November stellt wohl neue DLCs vor

Square Enix kündigt einen vorher aufgenommenen Stream mit dem klangvollen Titel „Final Fantasy XV Special Program“ zum zweiten Jubiläum von Final Fantasy XV für den 8. November um 05:00 deutscher Zeit an, also perfekt für Frühaufsteher. Das Video wird man live auf YouTube mit Untertiteln ansehen können und ist an Zuschauer weltweit gerichtet.

Die Übertragung wird über die neuesten News zu Final Fantasy XV und über die weitere Entwicklung berichtet. Ebenfalls soll das zweite Jubiläum gebührend gefeiert werden. Recht wahrscheinlich gibt es auch Neuigkeiten zu den “Dawn of the Future”-DLCs, die im April angekündigt wurden. Das DLC-Paket wird vier weitere Story-DLC beinhalten, los geht es im kommenden Jahr mit einer ersten Episode rund um Ardyn. Ein erster konkreter Ausblick ist zum Jahresende wohl angebracht.

Final Fantasy XV ist für PS4, Xbox One und PCs erhältlich. Der Fahrplan, wie er im April vorgestellt wurde:

via Gematsu