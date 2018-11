Conception Plus erscheint am 31. Januar 2019 in Japan

Spike Chunsoft gab bekannt, dass sie ihren Dungeon-Crawler-Titel Conception Plus: Ore no Kodomo wo Undekure! am 31. Januar 2019 in Japan veröffentlichen werden. Das PlayStation-4-Remaster wird 5.980 Yen (circa 46 Euro) kosten. Neue Screenshots sowie das finale Boxart wurden ebenfalls vom Herausgeber geteilt.

Editionen und Vorbestellerboni

Neben einer physischen Edition und einer digitalen Standard-Edition wird zudem eine „Digital Deluxe Edition“ für 8.618 Yen (circa 67 Euro) angeboten werden, die herunterladbare Inhalte in Form von Badekostümen für alle Star Maiden beinhaltet.

Wer die physische Edition vorbestellt, darf sich über eine „Conception Plus Original Soundtrack ~Rebirth~“-CD freuen, die 28 Lieder aus dem Spiel enthält. Mit dabei ist unter anderem Hintergrundmusik, die kurze Version des Introliedes und eine lange Version des Outroliedes. Vorbesteller der digitalen Standard-Edition und der „Digital Deluxe Edition“ erhalten dagegen 10 Prozent Rabatt.

Des Weiteren bieten japanische Läden verschiedene Extras zusätzlich zum Kauf des Spieles an.

Shop-spezifische Extras:

Animate – Fotodruck

Amazon Japan – Star Children Paladin DLC-Set

AmiAmi – Passhülle

Imagine Web Shop – Extragroßes Stoffposter im A1-Format

Geo – Clear-File im A4-Format (neu angefertigte Zeichnung)

Gamers – exklusives Mikrofaserhandtuch im A4-Format

Game Shop Takarajima – Mikrofasertuch im A4-Format

Kojima & Bic Camera – Star Children Ranger DLC-Set

Theta Shop – Quo-Prepaid-Karte

Joshin – Star Children Blacksmith DLC-Set

Sofmap – Clear-File im A4-Format (neu angefertigte Zeichnung) und Star Children Ranger DLC-Set

Trader – Wallscroll im B2-Format

Neowing – Mini-Mauspad im A6-Format

fammy’s.com – Stoffposter im B2-Format

Futaba Books – Acryl-Ständer (eins von drei zufälligen Designs)

Furu1 – exklusives Clear-File im A4-Format

Yamada Denki – Star Children Hunter DLC-Set

Yodobashi Camera – Star Children Magic Knight DLC-Set

Rakuten Books – Postkarte

WonderGOO – Kühlhandtuch

via Gamer, Gematsu