No Man’s Sky: Update „The Abyss“ bietet Tauchfahrzeug und noch mehr Vielfalt unter Wasser

Eines muss man Hello Games lassen. Man hat nie aufgehört, an No Man’s Sky zu glauben. Der Lohn: Kürzlich sogar ein Comeback in den deutschen Verkaufscharts. Mit „The Abyss“ steht nun das nächste große Update für PS4, Xbox One und PCs bereit. Dank etlicher neuer Features können Spieler unter Wasser noch viel mehr erleben, die dortige Flora und Fauna erforschen, versunkene Wracks und alte Schätze finden und Missionen erledigen.

Auch einen eigenen Handlungsstrang bietet das Update:

Eine neue Geschichte, die Träume der Tiefe, bringt neue Zusammenhänge in die Tiefen und eine düstere Erzählung in No Man’s Sky. Die Spieler sind eingeladen, das Schicksal einer unglückseligen Crew aufzudecken, die nach dem Absturz eines Frachters von der Flut an den Strand gespült wurde, oder Unterwasser-Ruinen zu erkunden, um die Geschichte einer verlorenen Seele zu erfahren, die in den Tiefen unter den Wellen gefangen ist.

Die Tiefen der Planeten könnt ihr mit der Nautilon erkunden, einem neuen Tauchfahrzeug. Natürlich können Spieler das Tauchfahrzeug weiter verbessern und individualisieren. Dafür stehen mehr als ein Dutzend Grundbauteile zur Verfügung. Spieler können sogar Marine-Unterschlüpfe bauen, an die das Tauchfahrzeug unter Wasser andocken kann.