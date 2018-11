Erscheinungsdatum und Collector’s Edition zur Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy enthüllt

By

Phoenix Wright feiert sein Debüt auf der neuen Konsolengeneration! Wie Entwickler Capcom nun bekanntgab, erscheint die Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy am 21. Februar 2019 für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch in Japan. Eine Version für PCs soll im Frühling 2019 folgen.

Dass die Trilogie auch bei uns im Westen erscheinen wird, das wurde bereits zur Ankündigung bestätigt. Allerdings konnte auch heute kein genauer Zeitraum genannt werden. Weitere Informationen zum Erscheinungsdatum im Westen sollen allerdings bald folgen.

Welche Versionen werden erscheinen?

In Japan wird Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy physisch und digital für PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen, Xbox One und PCs erhalten lediglich eine digitale Version. Folgende Editionen wird es im japanischen Handel geben:

Physische Standardedition

Eine Kopie von Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy für PS4 oder Switch

Digitale Standardedition

Eine Kopie von Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy für PS4, PC, Xbox One oder Switch

Collector’s Edition (4500 Yen, ca. 35 Euro)

Eine Kopie von Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy für PlayStation 4 oder Switch

Phoenix Wright: Ace Attorney Memorial Selection Soundtrack-CD mit 24 Tracks

exklusiver e-Capcom Kaufbonus: Steel-Samurai-Karte

Complete Edition (9800 Yen, ca. 75 Euro)

Eine Kopie von Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy für PlayStation 4 oder Switch

Phoenix Wright: Ace Attorney Memorial Selection Soundtrack-CD mit 24 Tracks

exklusiver e-Capcom Kaufbonus: Steel-Samurai-Karte (Set aus drei Karten)

The Saiban Show Drama CD Special Gerichtssaal-DVD

Mini-Gemälde

Acryl-Figur von Blue Badger

via Gematsu