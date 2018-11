Der Launchtrailer zu Pianista: The Legendary Virtuoso

By

Zur Veröffentlichung von Pianista: The Legendary Virtuoso vom koreanischen Entwickler Superb Corp. für Nintendo Switch zeigt Nintendo selbst einen Launchtrailer. Bei diesem Rhythmusspiel müsst ihr ordentlich in die Tasten hauen, denn bei Pianista: The Legendary Virtuoso handelt es sich ausschließlich um ein Piano-Musikspiel.

Schwingt die Tasten!

Im Modus „Matinée“ müsst ihr entscheiden, ob ihr mit vier oder doch lieber mit sechs Tasten spielen wollt. Dabei müsst ihr drei Songs auswählen, einen möglichst hohen Highscore erreichen und könnt diesen mit anderen Spielern vergleichen. Beim Absolvieren spezieller Missionen erwarten euch sogar versteckte Stages.

Bei „Concours“ müsst ihr Herausforderungen sortiert nach bestimmten Themen absolvieren. Dabei sind die unterschiedlichen Missionen mit jeweils anderen Schwierigkeitsgraden zu bewältigen. Etwas entspannter geht es da im „Ensemble“-Modus zu, denn dort könnt ihr eurem Freund einen Joy-Con in die Hand drücken und mit beliebigem Tempo mit selbst gewählten Piano-Skins spielen.

Die „Library“ dient der Archivierung eurer Highscores sowie den weltbesten Komponisten und Songs. Wollt ihr alle Piano-Skins sammeln, so müsst ihr im Piano-Modus verschiedene Herausforderungen bestehen.