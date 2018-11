Dissidia Final Fantasy NT: Free-to-play-Version erscheint im November in Japan für PS4

By

Square Enix wird eine Free-to-play-Version von Dissidia Final Fantasy NT am 22. November in Japan veröffentlichen. Die Version wird für PlayStation 4 über den PlayStation Store erhältlich sein. In der Free-to-play-Version sollen die spielbaren Charaktere regelmäßig ausgetauscht werden. Den Storymodus wird es nicht geben und ein paar Spielmodi werden sich von der Vollversion unterscheiden.

Gekämpft werden kann gegen andere Spieler der Free-to-play-Version und Vollversion. Die Speicherdaten der Free-to-play-Version lassen sich auf die Vollversion übertragen. Ebenso kann man die Daten von der Arcade-Version auf die Free-to-play-Version übertragen, das gilt allerdings nur für Inhalte ohne Restriktionen.

Spielbare Charaktere lassen sich auch kaufen. Ihr Grundset kostet 800 Yen (ca. 6 Euro), zusätzlich kann man das zweite Kostümset für 300 Yen, die ausrüstbare vierte Waffe und die EX-Waffe für 100 Yen kaufen. Die vierte Waffe und die EX-Waffe können auch von Free-to-play-Charakteren benutzt werden, wenn sie damit kompatibel sind.

Dissidia Final Fantasy NT ist weltweit bereits für PlayStation 4 erhältlich.

via Gematsu