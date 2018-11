By

Bildmaterial: NAIRI: Tower of Shirin, Another Indie, Hound Picked Games / Home Bear Studio

Home Bear Studio hat die Launchtrailer zu NAIRI: Tower of Shirin für Nintendo Switch und für PCs veröffentlicht, wobei das Video für Nintendo Switch bereits bekannt ist. Der Titel erscheint am 29. November digital im Nintendo eShop und via Steam.

Das niedliche Grafik-Adventure hebt sich durch seine liebenswerte Gestaltung und die unwiderstehlichen Charaktere hervor, die in einer notleidenden Welt leben. Die bezaubernde Geschichte erzählt euch von Nairi, einem verstoßenen Mädchen aus der Oberschicht, und der schroffen Ratte Rex. Die beiden entdecken in der exotischen Oasenstadt Shirin ein dunkles Geheimnis.

Ihr sammelt Gegenstände und kombiniert diese miteinander, um in den Dungeons während der Erkundung Rätsel zu lösen. Neben den charmanten Charakteren erwarten euch ein wunderschöner Soundtrack und eine fesselnde Geschichte.

Launchtrailer für Nintendo Switch

Launchtrailer für PCs