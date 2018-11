No Man’s Sky: Update „Visions“ sorgt für mehr Abwechslung im Universum

Bildmaterial: No Man’s Sky, 505 Games / Hello Games

Bei den The Game Awards 2018 ist No Man’s Sky nominiert in der Kategorie „Best Ongoing Game“. Passend dazu erscheint bereits morgen Donnerstag das nächste umfangreiche Update zum Weltraum-Erkundungsspiel. Dieses wird für alle Spieler auf PlayStation 4, Xbox One und PCs kostenlos zur Verfügung stehen. Nachdem sich zuletzt im Oktober einiges an den Unterwasserumgebungen getan hatte, kümmert man sich nun wieder um die Bereiche oberhalb der Wasseroberfläche. So wird es neue Biome für Planeten, bizarre neue Kreaturen und eine neue Community-Forschungsmission zu entdecken geben.

„Visions“ bringt mehr Vielfalt ins Universum von No Man’s Sky und macht es fremdartiger und aufregender denn je. Die Atmosphäre und der Himmel wurden verbessert, zu den Wettereffekten gehören jetzt Regenbögen und die Welten sind einzigartiger. Die Spieler können den Archäologen in sich wecken und die Planeten der Galaxis nach Knochen fremdartiger Lebensformen absuchen. Reisende können die Überreste abgestürzter Satelliten bergen, laufen dabei jedoch Gefahr, die Aufmerksamkeit einer neuen Bedrohung auf sich zu ziehen – fehlgeleitete Wächterdrohnen. Wer den Wetterextremen in No Man’s Sky standhält, kann zudem mit Kristallschätzen belohnt werden, die nur beim schlimmsten Unwetter aufleuchten.

Weitere Eindrücke liefern die folgenden Bilder und ein neuer Trailer. Weitere Bilder und die kompletten Patch-Notes findet ihr hier.