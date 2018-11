Catherine: Full Body lockt mit Joker aus Persona 5 als DLC-Charakter für verschiedene Spielmodi

Der erste zusätzliche Charakter, der in Catherine: Full Body zum Herunterladen zur Verfügung steht, dürfte vielen bekannt sein. Denn bei ihm handelt es sich um niemand Geringeren als Joker aus Persona 5. Dieser wird laut Atlus bei den First-Print-Kopien in Japan beiliegen und kann für den Babel- und Colosseum-Modus benutzt werden. Für alle, die Joker verpassen, wird er zusätzlich zu einem späteren Zeitpunkt zum Kauf erhältlich sein.

Atlus zeigte nun erstes Gameplay-Material mit Joker während eines Livestreams mit dem Pro-Gamer Tokido. Catherine: Full Body soll am 14. Februar 2019 für PlayStation 4 und PS Vita in Japan erscheinen. Wann der Titel bei uns in Europa erscheinen wird, ist bislang noch nicht bekannt.

Zwischen Verantwortung und Begierde

Vincent, der Protagonist, ist ein leibhaftiger Stadtmensch. Er und seine Freundin Katherine treffen sich schon seit fünf Jahren, allerdings hat er sich an sein Leben als Junggeselle gewöhnt, sodass er kein Interesse daran hat, zu heiraten.

Als Vincent eines Tages seine Stammbar besucht, trifft er eine wunderschöne Frau und beginnt mit ihr eine Affäre. Während er Vorkehrungen trifft, um sein Fremdgehen zu vertuschen, beginnt die Pianistin Rin, die ihre Erinnerungen verloren hat, Gefühle für ihn zu entwickeln.

In der Zwischenzeit machen seltsame Gerüchte in der Stadt die Runde: „Fremdgehende Männer werden von Albträumen heimgesucht. Wenn jemand von ihnen in seinen Träumen stirbt, sucht denjenigen auch der Tod in der realen Welt heim.“ Wird Vincent seinen Albträumen entfliehen können? Und für wen wird er sich nach wiederholten Kämpfen in der Hölle entscheiden?

via Gematsu