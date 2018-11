Pokémon: Let’s Go, Evoli! und Pikachu! könnten Junichi Masudas letzte Spiele als Director sein

Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Pokémon: Let’s Go, Evoli! könnten die letzten Spiele der Reihe sein, an denen Junichi Masuda als Director beteiligt ist. Dies geht aus einem Interview hervor, das auf der amerikanischen Pokémon-Webseite veröffentlicht wurde.

Folgender Ausschnitt des Interviews scheint dies zu bestätigen:

Es ist jetzt fünf Jahre her, seit Sie zuletzt als Director mitgewirkt haben – das war bei Pokémon X und Pokémon Y. Warum sind die neuen Spiele die richtigen, um zur Rolle als Director zurückzukehren?

Ich war derjenige, der am grundlegenden Spielkonzept für Pokémon Go gearbeitet hat. Sogar in diesem ursprünglichen Konzept hatte ich die Idee, neue Pokémon durch das Mobile-Game einzuführen. Ich wollte dieses Ziel dadurch umsetzen, dass ich Spiele erschaffe, die sich mit Pokémon Go verbinden können und sich ähnlich wie dieses anfühlen, ohne wie eine Kopie zu wirken. Mit Blick auf meine Beteiligung bei der Entwicklung von Pokémon Go fühlte es sich so an, als sei ich die beste Person, um die Regie dieser Spiele zu übernehmen.

Es war auch interessant mit Nintendo Switch zu arbeiten. Da steckt eine Menge Technologie in der Hardware, die wir bei Game Freak alle versuchen zu entdecken. Beispielsweise war es sehr interessant den Pokéball Plus zu entwickeln und mit Bluetooth zu arbeiten, um die Verbindung zu Pokémon Go zu ermöglichen.

Aber gleichzeitig ist es wichtig, dass eine jüngere Generation bei Game Freak die Entwicklung von Pokémon als Serie übernimmt. Ich glaube, dass dies im Bezug auf die Hauptreihe das letzte Mal sein wird, dass ich als Regisseur arbeite.