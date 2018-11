Blacksea Odyssey erscheint am 20. Dezember für Switch

Digerati hat das Shoot ’em up Blacksea Odyssey für Nintendo Switch angekündigt. Das Top-Down-Rogue-Lite soll am 20. Dezember via Nintendo eShop erscheinen und ist bereits seit Juni 2016 für PCs, seit Juli 2018 für PlayStation 4 und seit August 2018 für Xbox One erhältlich.

Im Spiel versammeln sich die größten Jäger im gesamten Universum für Blacksea Odyssey – ein legendäres Turnier, in dem Wettbewerber auf eine tödliche Jagd nach den gefährlichsten Kreaturen im Universum gehen. Bosse sollen „mehrere Bildschirme“ umspannen und alles sei zerstörbar. Die Kämpfe lehnen sich an klassische Top-Down-Shooter an, vermischt mit modernen RPG-Elementen und Rogue-ähnlichen Mechaniken.

via Gematsu