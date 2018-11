Neuer japanischer Werbespot bewirbt die PlayStation Classic – im Restaurant mit Essen und Rap

By

Bildmaterial: PlayStation Classic, Sony

Nach Nintendo folgte auch Sony dem Ruf nach einer Mini-Variante ihrer älteren Konsolen. Bereits am 3. Dezember wird die PlayStation Classic erscheinen und um gebührend auf den kommenden Release einzustimmen, hat Sony in Japan einen neuen Werbespot veröffentlicht.

In diesem sind bekannte japanische Schauspieler als Geschäftsleute zu sehen, die ein Restaurant besuchen. In diesem fangen die Männer plötzlich an, über die vorinstallierten Spiele der Mini-Konsole zu rappen. Folgende Spiele der japanischen Variante der PlayStation Classic werden darin beworben:

Arc the Lad

Arc the Lad 2

Armored Core

Biohazard Director’s Cut

Final Fantasy VII International

G-Darius

Gradius Gaiden

Intelligent Qube

Jumping Flash

Megami Ibunroku Persona: Be Your True Mind

Metal Gear Solid

Mr. Driller

Parasite Eve

Ridge Racer Type 4

SaGa Frontier

Super Puzzle Fighter II X

Tekken 3

Toshinden

Wild Arms

XI

via Eurogamer