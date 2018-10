Ys VIII: Lacrimosa of Dana: Verkaufszahlen überschreiten 500.000 Einheiten; Weihnachtsedition vorgestellt

By

Die weltweiten Verkaufszahlen von Ys VIII: Lacrimosa of Dana haben inzwischen eine Anzahl von 500.000 Einheiten überschritten, wie Falcom mitteilte. Dazu hat der Entwickler angekündigt, zu diesem Action-Rollenspiel in Japan eine Weihnachtsedition für PlayStation 4 im Handel zu veröffentlichen, die dort am 20. Dezember erscheinen soll. Diese besondere Version enthält zum Videospiel zwei Karten, die je mit einem Code ausgestattet sind.

Der Code aktiviert einen Download eines Themes für PlayStation 4, das mit weihnachtlicher Musik und Avataren arrangiert ist. Eine Karte soll laut Firma für den Käufer sein, die andere Karte ist als Geschenk für einen Freund zur Weihnachtszeit gedacht.

via Gematsu