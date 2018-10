Kadokawa Games hält ein Event für die Fans ab

By

Am 24. November wird Kadokawa Games ein Event für die Fans abhalten. Das Ereignis trägt den Titel Kadokawa Games Fan Kanshasai und wird zum 10. Geburtstag der Firma stattfinden. Mit verschiedenen Präsentationen will der Entwickler auf Videospiele wie God Wars, Root Letter und Starly Girls eingehen. Die einzelnen Auftritte werden von Synchronsprechern begleitet. Dazu gibt es neue Informationen über die kommenden Titel sowie die Möglichkeit eine Demo von Root Letter: Last Answer zu probieren.

Programm des Events Kadokawa Games Fan Kanshasai