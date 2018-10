Ushiro: Entwicklung der neuen Switch-Version hat laut Akihiro Hino noch gar nicht begonnen

Erst vor wenigen Tagen gelangte durch ein Interview, das zwischen der Zeitschrift Weekly Famitsu und dem Vorsitzenden von Level-5, Akihiro Hino, stattfand, eine überraschende Nachricht an die Öffentlichkeit. Der Titel Ushiro, der einst für PlayStation Portable angekündigt und dann gecancelt wurde, soll nun für Nintendo Switch erscheinen. Allerdings hat die Entwicklung noch nicht begonnen, wenn man auf einige Zitate von Akihiro Hino in diesem Interview achtet.

Hirokazu Hamamura (Vorsitzender von Enterbrain und ehemaliger Chefredakteur der Weekly Famitsu) fragte, ob der Hinweis auf das Spiel vor Veröffentlichung der Ausgabe aus dem Artikel entfernt werden sollte, doch für Akihiro Hino war der Druck in Ordnung. Für Level-5 gibt es Sachen, die das Team in Ushiro bringen kann, die sich aber nicht für Yo-kai Watch eignen. Doch bisher kann Akihiro Hino in dieser Hinsicht nur eine Vermutung anstellen, da man Ushiro noch nicht kreiert hat. Im Team gibt es neue Leute, die sich an der Entwicklung von Ushiro beteiligen möchten.

Der Stand der anderen Projekte

Derzeit ist dieses Videospiel für Level-5 noch eine Art Geisterprojekt, bisher hat man den Titel noch nicht erstellt, obwohl man es will. Dazu gab es noch Informationen über die weiteren Projekte der Firma. Dragons and Colonies ist ein Titel, der in gemeinschaftlicher Arbeit mit Keiji Inafune entwickelt wird und fast abgeschlossen ist. Allerdings könnte es zu einer Verzögerung der Veröffentlichung kommen, da das Evaluationsteam sehr streng vorgeht.

Mit den Arbeiten an Yo-kai Watch 4 und Inazuma Eleven Ares geht es gut voran. Die Spiele wurden allerdings verschoben und von daher will man keine neuen Titel enthüllen, bis diese Spiele erschienen sind. Für die wartenden Fans wäre es laut Akihiro Hino unhöflich, vorher auf die neuen Projekte einzugehen. Nach der Veröffentlichung von Yo-kai Watch 4 und Inazuma Eleven Ares plant Level-5 eine große Enthüllung.

Zum 20. Geburtstag der Firma versucht das Unternehmen ein Spiel mit einem unerwarteten Online-Zugang zu produzieren.

via Gematsu