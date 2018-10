Yakuza 4 erscheint am 17. Januar in Japan für PS4

By

Nach Yakuza Kiwami und Yakuza Kiwami 2 sowie nach der Veröffentlichung von Yakuza 3 für PlayStation 4 steht nun folgerichtig Yakuza 4 vor der Tür. Im Mai kündigte Sega die Ableger drei, vier und fünf für PS4 an. Damit sind im Frühjahr 2019 tatsächlich alle sechs Spiele der Reihe auf PS4 spielbar. In den Genuss von Yakuza 4 kommen Fans am 17. Januar 2019 und damit ein wenig später als ursprünglich geplant. Eigentlich war Yakuza 4 schon für den Herbst 2018 angedacht.

Die Neuveröffentlichung bietet eine höhere Auflösung und verbesserte Bildrate. Die Famitsu berichtet außerdem über eine weitere Änderung. Einige Aufnahmen des Charakters Masayoshi Tanimura mussten überarbeitet und neu eingespielt werden. Doch sein originaler Synchronsprecher Hiroki Narimiya arbeitet nicht mehr als solcher. Das Charakter-Modell von Tanimura wurde deshalb überarbeitet und er wird nun von Toshiki Masuda gesprochen und gespielt.

Über einen Release im Westen ist offiziell noch nichts bekannt, im Prinzip ist dieser jedoch so gut wie sicher.

via Gematsu