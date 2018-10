World of Final Fantasy Maxima mit Mirages aus Meli-Melo

Square Enix hat einige neue Bilder zu World of Final Fantasy Maxima veröffentlicht, die euch zwei Mirages präsentieren, die aus dem mobilen Titel World of Final Fantasy: Meli-Melo stammen. Dazu gibt es zwei weitere Mirages, die auf eine Beschwörung reagieren. Weiterhin verrät der Entwickler, dass es in World of Final Fantasy Maxima zu einem besonderen Bosskampf kommt, sofern ihr bestimmte Bedingungen erfüllt.

Mirages aus World of Final Fantasy: Meli-Melo

Mel (Größe: S)

Dramuth (Größe: S)

Weitere Mirages

Shiva Ixion (Größe: L)

Syldra (Größe: L)

World of Final Fantasy Maxima erscheint weltweit am 6. November 2018 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und via Steam für PCs. Wer die alte Version von World of Final Fantasy (PS4 und PCs) besitzt, kann sich die neuen Inhalte auch als DLC dazukaufen. Neben einem neuen Minispiel soll es auch neue Mirages und Charaktere aus dem weitreichenden Final-Fantasy-Universum geben.

via Gematsu