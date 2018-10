Conception Plus: Die Labyrinthe und das Kampfsystem

Von Spike Chunsoft gibt es neue Informationen, die das kommende Rollenspiel Conception Plus: Ore no Kodomo wo Undekure! betreffen. Zuerst wird Arfie noch einmal kurz vorgestellt, im Anschluss gehen wir auf die Labyrinthe sowie auf das Kampfsystem des Spiels ein.

Arfie (gesprochen von Ai Kakuma)

Im Original spielte die junge Frau keine Rolle, ihr Debüt begann mit der Animeserie zum Videospiel. Arfie arbeitet als Ausbilderin und kümmert sich um die Erziehung der „Sternenkinder“ in einer Tagesstätte. Sie hat eine aufrichtige Persönlichkeit und ist sehr pflichtbewusst, vor allem, wenn es um ihre Zöglinge geht.

Stardust Labyrinth

In diesem Labyrinth sind die Unreinheiten versiegelt, die Granvania belasten. Es existieren zwölf Sternensiegel, welche die Aufgabe haben, die Verunreinigungen zu absorbieren. Allerdings ist die Kraft der Siegel nach 120 Jahren fast erloschen und aus den Siegeln wurden unreine Götter. Mit seinen Kindern muss Itsuki diese Götter besiegen, um neue Siegel an den Orten zu installieren. Das Innere des Labyrinths ist in vier Verliese aufgeteilt, wobei jedes Verlies einer Jahreszeit entspricht. Davon verzweigt sich jedes Verlies in drei weitere Labyrinthe.

Der Kampf mit 13 Mitgliedern

Die Kämpfe in Conception Plus: Ore no Kodomo wo Undekure! sind rundenbasiert. Dabei wird der Schwerpunkt auf die Positionen der Charaktere im Kampf gelegt. Man beginnt einen Kampf mittels eines Kommandos um den Feind auf seine Schwachpunkte zu untersuchen. Hat man seinen Schwachpunkt entdeckt, wird dieser gelb angezeigt und nach einer erfolgreichen Attacke auf diesen Punkt erhält der Gegner einen enormen Schaden.

Die Party besteht aus 13 Mitgliedern, dabei setzt sie sich aus 12 Sternenkindern und dem Haupthelden, der von euch gesteuert wird, zusammen. Obwohl die Party aus sehr vielen Mitgliedern besteht, wird es dennoch nicht kompliziert sein diese zu steuern, da sich die Kinder in drei verschiedene Gruppen aufteilen, wobei jede aus vier Sternenkindern besteht. Jede Attacke einer Gruppe gilt als ein ausgeführter Angriff.

Conception Plus: Ore no Kodomo wo Undekure! erscheint in diesem Winter in Japan für PS4.

via Gematsu