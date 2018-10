New-Game-Plus-Funktion und weitere Verbesserungen für Zanki Zero: Last Beginning

Spike Chunsoft hat für Zanki Zero: Last Beginning das Update 1.03 veröffentlicht, das nicht nur die Qualität des Spiels verbessert, sondern auch eine New-Game-Plus-Funktion einfügt. Nachdem man das Abenteuer beendet hat, ist es nun möglich, ein New Game Plus zu beginnen. Folgende Daten werden aus dem alten Spielstand übertragen:

Skill-Punkte (die Fähigkeiten werden zurückgesetzt)

Erhalt von Shigabane

Erhalt von Clione (verfügbar ab Stufe 03)

Sound Player (verfügbar ab Stufe 02)

Punkte der Extend Machine werden angesammelt

Weitere Verbesserungen durch Update 1.03

Wenn ein Charakter einen Gegenstand aufhebt und sein Inventar bereits voll ist, bekommt es automatisch die nächste Figur.

Objekte können nun bequem zwischen der Gruppe und der Reserve übertragen werden.

Charaktere, die sich nicht an einer kooperativen Attacke beteiligen, müssen keine Abklingzeit mehr abwarten.

Im Systemmenü sieht man nun das Alter des Charakters.

Die Stärke der Feinde wurde angepasst.

Wenn man durch die Attacke eines Feindes gegen eine Mauer geschleudert wird, erleidet der Charakter weniger Schaden.

Wurde die Gruppe besiegt oder hat man sich für den Befehl entschieden, zur Basis zurückzukehren, werden weniger Punkte verbraucht.

Die Anzahl der Tage wurde angepasst, nach denen die Bosse in den bereits erforschten Gebieten der Ruine wieder auftauchen.

In den Pausen kann die Ausdauer dazu verwendet werden, um die Stufe der Korrosion mit Clione zu reduzieren (gilt nicht in Gefahrensituationen).

Schlafen die Charaktere in ihrem Zimmern, wird die Korrosion mit Clione ebenfalls reduziert (gilt nicht in Gefahrensituationen).

„Pet Bottle“ taucht auf der Insel öfter auf.

Die Ladezeiten wurden reduziert.

Bestehende Bugs wurden behoben.

In Japan ist Zanki Zero: Last Beginning seit dem 5. Juli erhältlich. Im Frühling 2019 soll der Titel in Europa und Nordamerika für PlayStation 4 und für PCs erscheinen.

via Gematsu