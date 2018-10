Ushiro wird für Nintendo Switch wiederbelebt

By

Langjährige JPGames-Leser erinnern sich vielleicht noch an den Titel Ushiro von Level-5. Falls euch der Titel kein Begriff ist, möchten wir kurz zusammenfassen, was mit dem geplanten Videospiel geschehen ist. Im September 2008 wurde das Spiel von Level-5 für PlayStation Portable angekündigt und sollte 2009 für die genannte Plattform erscheinen. In den darauffolgenden Monaten folgten keine weiteren Neuigkeiten, bis die offizielle Webseite 2010 entfernt wurde. Im Anschluss verkündete das Magazin Famitsu, dass der Entwickler das Projekt abgebrochen hat.

In der aktuellen Ausgabe findet man einen besonderen Artikel, der 40 Seiten beträgt und zum 20. Geburtstag von Level-5 über die Gründung der Firma erzählt und natürlich auf die kommenden Projekte eingeht. Sehr interessant ist die derzeitige Online-Schlagzeile, die sich auf den Titel Ushiro beruft und über eine Wiederbelebung für Nintendo Switch spricht. Noch wurde der Titel nicht offiziell enthüllt, aber man geht davon aus, dass wir bald weitere Details über dieses Thema aus Japan erhalten werden.

Die Horror-Fantasy-Geschichte folgt der Beziehung zwischen der Schülerin Nanako Nishizaki und dem Todesgott Ushiro Reiichirou, die auf einem Verhältnis zwischen Meister und Diener beruht. Der Shinigami fängt die Seelen der Toten, indem er mysteriöse Methoden und Fähigkeiten verwendet.

Das folgende Video zeigt euch noch das Projekt für PlayStation Portable, welches abgebrochen wurde. Allerdings gibt es neben einer Mangaserie noch eine Novel.

via Gematsu