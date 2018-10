Über 300.000 Verkäufe von .hack//G.U. Last Recode

By

Zum ersten Jubiläum von .hack//G.U. Last Recode verkündete Entwickler CyberConnect2 via Twitter mit einem besonderen Artwork, man habe weltweit über 300.000 Einheiten des Spiels digital und im Handel vertrieben.

.hack//G.U. Last Recode erschien hierzulande am 3. November 2017 für PlayStation 4 und PCs. Die Kollektion enthält die Titel .hack//G.U. Vol. 1//Rebirth, Vol. 2//Reminisce, Vol. 3//Redemption sowie das gänzlich neu entwickelte Vol. 4//Reconnection. Wie wir das Spiel fanden, erfahrt ihr in unserem Test.

via Gematsu