Trine 4: The Nightmare Prince für PS4, Xbox One, PCs und Nintendo Switch angekündigt

Herausgeber Modus Games und Entwickler Frozenbyte kündigen Trine 4: The Nightmare Prince an. Das Spiel soll 2019 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs erscheinen.

„Trine 4 wird der beste Teil der Serie werden“, verkündete Frozenbytes Geschäftsführer Lauri Hyvarinen in einer Pressemitteilung. „Wir haben unsere Liebe für die Serie neu entfacht, haben Rückmeldungen von Fans gehört und gesehen und unsere Herzen sind darauf ausgerichtet diese Erwartungen zu übertreffen. Trine ist zurück!“

Christina Seelye, die Geschäftsführerin von Modus Games, schließt sich dieser Meinung natürlich an. Sie seien absolut begeistert, diese Reise gemeinsam mit Frozenbyte anzutreten. Es gäbe keine Zweifel, dass Trine 4 das Spiel sein werde, nach dem die Spieler verlangt haben.

Zuletzt hat die Reihe durch Trine 3 von sich hören lassen, das 2015 für PCs, Mac, Linux und PlayStation 4 erschien. Der dritte Teil stellt mit seiner dreidimensionalen Spielwelt eine Neuerung dar. In den Vorgängern können sich Spieler nämlich nur nach links und rechts bewegen. Allen Teilen gemeinsam sind hingegen die Protagonisten. Spieler schlüpfen in die Rollen von Zauberer Amadeus, Ritter Pontius und Diebin Zoya.

Amadeus kann Objekte schweben lassen, Pontius verfügt über große Kampffertigkeiten und Stärke und Zoya schwingt sich mit ihrem Enterhaken geschickt durch die Gegend und greift mit ihrem Bogen aus der Ferne an. Mit vereinten Kräften gilt es Rätsel zu lösen und Hindernisse zu überwinden. Jeder Teil der Reihe kann allein oder mit bis zu zwei weiteren Spielern gespielt werden.

Ob Trine 4: The Nightmare Prince neue Abenteuer der altbekannten Helden erzählt, ist noch nicht bekannt. Bisher gibt es außer einer Teaser-Webseite noch keinerlei Informationen zum Spiel. Dort könnt ihr euch immerhin für einen Newsletter anmelden.

via Gematsu