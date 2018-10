Dusk Diver zeigt sich in knapp einer Minute Gameplay

Der taiwanesische Publisher JFi Games und Entwickler JERA Game Studios haben ein neues Video zu Dusk Diver veröffentlicht. Das Video zeigt neues Gameplay zum Spiel, allerdings kommen wir nur 50 Sekunden lang in den Genuss des Titels.

Zu sehen ist ein Kampf gegen viele winzige Kreaturen, in welchem anscheinend Verbündete per Knopfdruck kurzzeitig hinzugerufen werden können. Der Action-Titel soll in dem Vergnügungsviertel Ximending in Taipeh spielen und wird im kommenden Jahr für Nintendo Switch und PCs veröffentlicht.

Protagonistin des Spiels ist Yang Yumo, ein scheinbar ganz normales Schulmädchen. Als sie mit ihren Freunden in Ximending shoppen geht, wird sie jedoch in ein seltsames Ereignis verwickelt. Die Entwickler rekonstruieren viele Teile dieses beliebten Touristenziels, gleichzeitig ist alles im Anime-Stil gehalten. Ziel sei es, eine bekannte und doch mysteriöse Welt zu erschaffen.

Ximending wurde nicht nur aufgrund seiner Bekanntheit als Setting für Dusk Diver auserwählt: An diesem Ort stand einst ein altertümlicher Tempel, um den sich viele Geschichten ranken. Für die Entwickler war Taipeh zudem interessant, da es laut ihnen ein Ort ist, an dem Tradition und Moderne, Kultur und Fashion aufeinanderprallen. Um diese Essenz einzufangen, hat das Team die Stadt häufig besucht.

via Gematsu