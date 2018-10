Livestream zu World of Final Fantasy Maxima verrät neue Details kurz vor der Veröffentlichung

Square Enix hat einen besonderen Livestream angekündigt, der direkt vor der Veröffentlichung von World of Final Fantasy Maxima ausgestrahlt wird. Die Ausstrahlung erfolgt am 5. November von 20:00 bis 21:00 Uhr japanischer Zeit (12:00 bis 13:00 Uhr deutscher Zeit) und kann über YouTube und Niconico mitverfolgt werden.

Mit dabei sind Hiroki Chiba, der Regisseur von World of Final Fantasy Maxima, sowie Takeshi Kashio und Mariko Nishizawa, die an Final Fantasy Portal App mitgewirkt haben. Der Livestream verspricht einen ausführlichen Einblick mit neuen Details zum Spiel.

World of Final Fantasy Maxima erscheint weltweit am 6. November 2018 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und via Steam für PCs. Wer die alte Version von World of Final Fantasy (PS4 und PCs) besitzt, kann sich die neuen Inhalte auch als DLC dazukaufen. Neben einem neuen Minispiel soll es auch neue Mirages und Charaktere aus dem weitreichenden Final-Fantasy-Universum geben.

via Gematsu