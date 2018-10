Touhou Sky Arena: Details zur japanischen Switch-Version

By

In Japan soll die Nintendo-Switch-Version von Touhou Sky Arena: Gensoukyou Kuusen Hime Matsuri Climax im November oder Dezember erscheinen. Ursprünglich war die Veröffentlichung für den Sommer geplant.

Eine vielfältige Charakterauswahl

Als Schauplatz dient abermals die Welt Gensokyo, in der sich die Arenen befinden, in denen sich 20 spielbare Charaktere gegenüberstehen. Insgesamt bietet das Videospiel über 70 Musikstücke für die Ohren an. Bis zu vier Spieler können online miteinander spielen. Zu den Charakteren gehören: