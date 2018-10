Termin für Fushigi no Gensokyo: Lotus Labyrinth

By

Der Publisher Unties und der Entwickler Aqua Style haben den Veröffentlichungstermin von Fushigi no Gensokyo: Lotus Labyrinth (Touhou Genso Wanderer: Lotus Labyrinth) für Japan bestätigt. Am 25. April 2019 soll der Titel in physischer Form sowie digital für Nintendo Switch und PlayStation 4 erscheinen. Zu der gewöhnlichen Handelsversion wird es eine limitierte Fassung geben, die zum jeweiligen Datenträger die folgenden Extras enthält:

der originale Soundtrack (DVD-ROM)

ein arrangierter Soundtrack aus der Hintergrundmusik der vorherigen Spiele (DVD-ROM)

ein Voice-Drama (DVD-ROM)

ein Kunstbuch, komplett koloriert

eine Figur aus Acryl

ein Download-Code für den zusätzlichen Partner „Mikorabbit-chan“

Ab dem 13. Oktober nehmen die japanischen Händler die Vorbestellungen entgegen. Für eine Vorbestellung erhalten die Käufer einen Download-Code, der einen Kleiderwechsel für den Spielcharakter erlaubt.

via Gematsu