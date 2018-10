Sword Art Online: Fatal Bullet Complete Edition datiert

In Japan wird Sword Art Online: Fatal Bullet Complete Edition für PlayStation 4, Xbox One und PCs am 17. Januar 2019 erscheinen. Am 18. Januar 2019 findet diese Complete Edition dann auch den Weg nach Europa und Nordamerika. Diese Version des Spiels enthält bereits die folgenden Zusätze:

das Hauptspiel Sword Art Online: Fatal Bullet

1. Erweiterung: Ambush of the Imposters

2. Erweiterung: Betrayal of Comrades

3. Erweiterung: Collapse of Balance

Expansion Pack: Dissonance of the Nexus

Ambush of the Imposters

Der Zusatz Ambush of the Imposters bietet einen neuen Handlungsbogen für die Geschichte sowie einen neuen Dungeon und einen dazugehörigen Boss. Die Charaktere Dyne, Yamikaze und Musketeer X werden spielbar sein. Dazu wird der Offline-Modus „Bullet of Bullets“ eingebaut sowie ein weiterer Multiplayer-Modus, in dem vier Spieler gegen vier andere Spieler antreten, um sich gegenseitig in Teams zu bekämpfen.

Betrayal of Comrades

In Betrayal of Comrades tauchen die Copy-ArFA-sys von Kirito und Asuna auf, während die Spieler das Geheimnis hinter den neuen Doppelgängern aufdecken wollen. Außerdem werden zwei neue Charaktere gemeinsam mit dem Protagonisten in den Kampf ziehen: Clarence und Shirley. Obwohl sie die Spieler zu Beginn unterstützen, ist ihre wahre Motivation unbekannt. Werden sie sich als Freunde oder Feinde herausstellen? Spieler erhalten außerdem Zugang zu einem neuen Bereich in ihrem Zuhause. Eine Tür, die bisher verschlossen war, lässt sich nun öffnen. Hinter dieser Tür können die Spieler von bekannten Charakteren besucht werden und von ihnen exklusive Quests erhalten. Durch Erweiterungen ihres Zuhauses können Spieler außerdem Zugang zu zusätzlichen Ausrüstungs-Anpassungen, neuen Stimmen für das eigene ArFA-sys und der Möglichkeit, Hintergrundmusik erneut abzuspielen, erhalten.

Collapse of Balance

Collapse of Balance findet nach den Ereignissen von Betrayal of Comrades statt. Nachdem sie aus ihrem Winterschlaf erwacht ist, bleibt Lievres Ziel ein Geheimnis – ist sie für den ArFa-sys-Vorfall und die Zerstörung der kampffreien Zonen verantwortlich? In diesem neuen Kapitel verbündet sich der Spieler mit Alice und Eugeo, zwei neuen Charakteren, um die Zerstörung durch Lievre aufzuhalten.

Dissonance of the Nexus

In dieser Welt, in der Schnee fällt, erscheint ein Mädchen, das du nicht mehr treffen konntest. Welche neuen Möglichkeiten liegen vor dir? Musst du einen Preis dafür zahlen? Das ist eine andere Geschichte von dir und deinen Helden.

Japanischer TV-Spot

Englischer Trailer

via Gematsu