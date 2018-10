Touhou Genso Wanderer Reloaded erscheint für PCs

Das Rogue-like-Rollenspiel Touhou Genso Wanderer Reloaded wird am 25. Oktober für PCs bei Steam erscheinen. Die PC-Version unterstützt die Sprachen Englisch, Japanisch und Chinesisch. Die Tonspur bleibt auf Japanisch bestehen.

Das Verhängnis der goldenen Kugel

In diesem Rollenspiel schlüpft man in die Rolle von Reimu, einem Schreinmädchen, und untersucht die jüngsten Zwischenfälle, die sich in der Welt Gensokyo zugetragen haben. Auf ihrer Reise begegnet sie verschiedenen Figuren, die man aus dem Universum Touhou Project kennt. Der Spieler erbeutet Berge an Schätzen und begibt sich mit seiner Lieblingsdame aus Touhou Project in den Kampf.

Eines Tages besucht Reimu Hakurei Rinnosuke Morichika in seinem Laden Kourindo. Dabei präsentiert er seinen stolzesten Besitz, das Objekt „Golden Sphere“. Als Reimu diesen wertvollen Gegenstand berührt, erstrahlt er in einem geheimnisvollen Licht. Rinnosuke benimmt sich daraufhin seltsam und dort, wo sich Kourindo befand, steht nun ein gigantischer Turm.

Die Bevölkerung von Gensokyo wurde durch Klone kopiert, die nun jede Person angreifen. Als Schreinmädchen ist es Reimus Pflicht, dieser Sache nachzugehen und das Problem zu lösen, damit wieder Frieden einkehren kann. Auf ihrer Reise begegnet sie Futo Mononobe, die sich auf einer Mission befindet, um eine erstklassige Zauberin zu werden. Mit ihrer Partnerin im Schlepptau kämpft sich Reimu durch den Turm. Kann sie diesen unglücklichen Fall lösen?

Inhalte der Reloaded-Version

Touhou Genso Wanderer Reloaded ist eine überarbeitete Fassung von Touhou Genso Wanderer, das im März 2017 hierzulande für PlayStation 4 und PlayStation Vita erschienen ist. Die Reloaded-Version bietet neue Dungeons, Szenarien sowie neue Helden und Partner, die diese Hauptfiguren unterstützen. Zudem sind bereits die DLCs der ursprünglichen Edition in dieser Fassung enthalten.

Touhou Genso Wanderer Reloaded ist weltweit für Nintendo Switch und PlayStation 4 erhältlich. In Japan existiert dazu noch eine Fassung für PlayStation Vita. Wir haben bereits die Nintendo-Switch-Version getestet.

Ankündigungsvideo der PC-Version

via Gematsu