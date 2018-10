Resident Evil 2: Claire zeigt sich im Militär-Kostüm

By

Bis das Remake von Resident Evil 2 am 25. Januar 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PCs in die Läden kommt, versorgt uns Capcom immer wieder mit neuen Informationen, Bildern und Filmchen zu ihrem Spiel. Diesmal wurde ein kurzes Gameplay-Video veröffentlicht, welches Protagonistin Claire im Militär-Kostüm zeigt. Ein Kleidungsstück, welches Teil der Deluxe Edition des Titels sein wird.

Ursprünglich erschien Resident Evil 2 für PlayStation und setzte die Geschichte des Serien-Erstlings fort. Für viele Fans ist es bis heute einer der besten Teile der Serie. Das Original führte Charaktere ein, die zu den beliebtesten der Reihe gehören. Darunter der Polizist Leon S. Kennedy und die Studentin Claire Redfield. Sie finden während eines Ausbruchs in Raccoon City zueinander und haben im Spiel ihre eigenen, separaten Kampagnen.

via Gematsu