Japanische Verkaufscharts: 8. bis 14. Oktober 2018 – Call of Duty: Black Ops IIII startet beeindruckend durch

In den aktuellen japanischen Verkaufscharts gibt es nach den Goldwochen von Super Mario Party einen neuen Spitzenreiter. Call of Duty: Black Ops IIII startet mit beeindruckenden 228.000 verkauften Einheiten in Japan durch. Zum Vergleich: Das zumindest im Westen ähnlich ambitionierte Assassin’s Creed Odyssey kommt nach zwei Verkaufswochen auf insgesamt 64.200 Einheiten. Spider-Man, das schon seit Anfang September erhältlich ist, steht bei 286.000 Einheiten.

01./00. [PS4] Call of Duty: Black Ops IIII (Sony) {2018.10.12} (¥7.900) – 228.775 / NEW

02./01. [NSW] Super Mario Party (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 63.451 / 206.319 (-56%)

03./02. [PS4] Assassin’s Creed: Odyssey (Ubisoft) {2018.10.05} (¥8.400) – 19.037 / 64.204 (-58%)

04./03. [PS4] Warriors Orochi 4 (Koei Tecmo) {2018.09.27} (¥7.800) – 13.224 / 138.060 (-45%)

05./09. [NSW] Minecraft (Microsoft) {2018.06.21} (¥3.600) – 10.402 / 326.018 (-6%)

06./10. [NSW] Splatoon 2 (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 8.767 / 2.663.744 (-16%)

07./00. [PS4] Varnir of the Dragon Star: Ecdysis of the Dragon (Compile Heart) – 8.652 / NEW

08./11. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 8.352 / 1.797.018 (-16%)

09./06. [PS4] Marvel’s Spider-Man (Sony) {2018.09.07} (¥6.900) – 7.590 / 286.668 (-38%)

10./05. [PS4] FIFA 19 (Electronic Arts) {2018.09.28} (¥7.800) – 5.355 / 76.553 (-60%)

11./14. [NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 5.091 / 1.134.189 (-14%)

12./08. [PS4] The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV (Nihon Falcom) – 4.768 / 101.961 (-60%)

13./12. [NSW] Dragon Ball FighterZ (Bamco) {2018.09.27} (¥6.800) – 4.496 / 35.885 (-45%)

14./18. [3DS] Pokémon Ultrasonne & Ultramond (Pokémon Co.) (¥4.980) – 4.032 / 1.742.905 (-13%)

15./20. [NSW] Super Mario Odyssey (Nintendo) {2017.10.27} (¥5.980) – 3.504 / 1.828.729 (-10%)

16./15. [NSW] FIFA 19 (Electronic Arts) {2018.09.28} (¥5.800) – 3.382 / 24.820 (-35%)

17./13. [NSW] Warriors Orochi 4 (Koei Tecmo) {2018.09.27} (¥7.800) – 3.333 / 34.014 (-53%)

18./19. [NSW] Taiko no Tatsujin: Drum ’n‘ Fun! (Bamco) {2018.07.19} (¥6.100) – 3.258 / 213.085 (-27%)

19./17. [PS4] Astro Bot: Rescue Mission (Sony) {2018.10.04} (¥4.900) – 3.196 / 8.160 (-36%)

20./22. [NSW] Kirby Star Allies (Nintendo) {2018.03.16} (¥5.980) – 2.971 / 629.157

Die Hardware-Verkaufscharts:

NSW – 44.070 (45.762)

PS4 – 25.472 (14.065)

3DS – 6.946 (7.396)

PSV – 2.506 (2.635)

XB1 – 233 (989)

via ResetEra