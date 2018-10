The Missing: Launchtrailer und Interview mit Swery

Publisher Arc System Works veröffentlicht einerseits zum Erscheinungstermin einen Launchtrailer zu The Missing: J.J. Macfield and the Island of Memories von Hidetaka “Swery65” Suehiro und dem Studio White Owls. Andererseits zeigt man auch ein Q&A-Video mit Hidetaka Suehiro.

So erzählt er im Video, dass etwa neun von zwölf Mitarbeitern des Studios am Spiel mitgewirkt haben. Auch geht er darauf ein, wie Protagonistin J.J. sich selbst verletzen oder Teile ihres Körpers einsetzen muss, um Aufgaben zu lösen, die Sorge um den Tod auf Memoria Island aber nicht nötig sei. Ebenfalls fällt ihm auf, dass zwischen seinen letzten Titeln jeweils vier Jahre vergangen sind.

The Missing ist für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PCs erhältlich. Der Titel spielt in einer „einzigartigen Welt“ und hat als Themen Agonie und Auferstehung. Mit dem Titel The Good Life wird ein weiteres Projekt von SWERY und dem Studio White Owls entwickelt, das über Kickstarter finanziert wurde.

via Siliconera