Chasm erscheint im Oktober für Nintendo Switch

Nach den Veröffentlichungen für PlayStation 4, PlayStation Vita und für PCs wird Chasm am 11. Oktober für Nintendo Switch digital im Nintendo eShop erscheinen.

In Chasm schlüpfen Spieler in die Rolle eines Rekruten, der auf seine erste Mission unter dem Banner des Königreichs Guildean entsandt wird. Mit dem Ziel sich zu beweisen macht ihr euch auf den Weg zu einer für den Kriegsfall strategisch wertvollen, jedoch außer Betrieb genommenen Mine. In der Stadt angekommen wird der Spieler jedoch mit verschwindenden und von aus den Tiefen stammenden, übernatürlichen Wesen als Geisel genommenen Einwohnern konfrontiert.

So beginnt das Abenteuer, welches euch nicht nur in den Kampf gegen listige Widersacher, sondern auch durch antike Katakomben und Schlösser führt. Zwar ist die Geschichte für alle Spieler gleich, das Erlebnis soll allerdings durch eine zufällig zusammengewürfelte Spielwelt für jeden anders ausfallen.

via Gematsu