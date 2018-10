Erster Teaser-Trailer zu Super Dragon Ball Heroes

Bandai Namco veröffentlicht einen ersten Teaser-Trailer zu Super Dragon Ball Heroes. Das neue Card-Game war kürzlich in den japanischen Fachmagazinen erstmals für Nintendo Switch vorgestellt worden.

Jeder sucht die sieben Dra… 1.160 Karten!

Es ist die Geschichte eines neuen Helden in der Welt von Dragon Ball. Genau genommen aber eine Umsetzung des Arcade-Games, das bereits seit einiger Zeit in den japanischen Spielhallen steht. Durch die Steigerung von fünf auf maximal sieben Karten sind Kämpfe noch schneller und dynamischer. Aus 1.160 Karten kann der Spieler wählen, vorausgesetzt natürlich, er besitzt sie auch. Das Dual-Screen-Gameplay der Arcade-Vorlage wollen die Entwickler auf die Switch abbilden.

Die wohl eher nebensächliche Geschichte spielt in einer Welt, in der Superkrieger als Helden behandelt werden. Ein neues kartenbasiertes Spiel von Capsule Corportation ist derzeit der neueste Schrei. Die Leute nennen es Super Dragon Ball Heroes. Der Ort, an dem das Spiel so beliebt ist, heißt Hero Town. Ein Junge namens Beat, der den Ort besucht, ist sofort fasziniert vom Spiel. Es ist die Geschichte eines Jungen, von seiner ersten Begegnung mit dem Spiel bis zum Helden.

Super Dragon Ball Heroes: World Mission erscheint 2019 in Japan für Nintendo Switch.

via Gematsu